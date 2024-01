Sanremo 2024, la pagella dei 30 cantanti in gara: Geolier e The Kolors i migliori, Loredana Berté è rock

Provateci voi, ad ascoltare trenta canzoni di filato, una e una volta sola, e poi stilare le attese prime pagelle sanremesi. Provateci voi a farlo, giocare ai voti, ai promossi e bocciati (ma dai, siamo seri, qui non ci sono professori, nè professorini), a cercare un fil rouge che segnali l'edizione 2024 per questa o quella tendenza. Ah, già, voi le canzoni non le ascolterete sino al prossimo 6 febbraio quando partirà la gara all'Ariston, per cui potrete solo fidarvi di noi, o protestare pregiudizievolmente. Oppure prendervela con Amadeus: per lui sono trenta canzoni irrinunciabili, per noi venti erano pure troppe. Il sound, il ritmo, la cassa dritta sono omologati e omologanti, il cast sembra essersi amadeisizzato nella caccia al tormentino che piace tanto alle radio, che quest'anno contano un 33% del risultato del voto, quanto i critici della carta stampata, appena un punto di percentuale in meno del televoto. Daltro canto i risultati di ascolti televisivi e discografici danno ragione all'Amatissimo, chi vuole star qui a discutere di qualità e varietà delle canzoni di fronte ai numeri delle scorse quattro edizioni?

Nell'attesa ecco i primi, assolutamente parziali giudizi a caldo, con i voti alzati come d'abitudine, per non sembrare troppo cattivi. E per non pentirsi troppo di sottovalutazioni e sopravvalutazione che sempre accadono ai secondi, terzi, quarti... ascolti.