Domenica 21 aprile, alle 18.30, nel teatro La Perla in via Nuova Agnano 35 in scena “Scusate l'equivoco”, commedia scritta, diretta e interpretata da Davide Aiello con la compagnia Soggetti Smarriti.

Incasso in beneficenza all'associazione ConRett, per i bambini affetti dalla sindrome di Rett.