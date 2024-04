Napoli, al Cinema Astra in anteprima il documentario «Bellezza, addio» per la rassegna AstraDoc

Il Cinema Astra di Napoli si anima nuovamente con un’altra anteprima napoletana di «AstraDoc - Viaggio nel cinema del reale», la rassegna curata da Arci Movie. Venerdì 12 aprile alle ore 20.30 arriva, infatti, il documentario «Bellezza, addio» di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, presentato in anteprima lo scorso anno alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Come Evento Speciale Massimiliano Palmese interverrà in sala in sala insieme alla scrittrice Antonella Cilento, fondatrice e docente del laboratorio di scrittura creativa «Lalineascritta». A metà degli anni Novanta uno scoop giornalistico rivelava all'Italia che il poeta Dario Bellezza - amico di Sandro Penna, Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Elsa Morante - era malato di AIDS: la notizia segnò l'inizio del suo calvario. A 25 anni di distanza, amici, poeti e critici letterari raccontano il primo scrittore dichiaratamente omosessuale della letteratura italiana tra i protagonisti di una stagione culturale di grande splendore, forse irripetibile.

Lo hanno definito «il nostro poeta maledetto». «Ma benedetto dalle Muse» rispondeva lui, col suo spirito polemico e irriverente.

Ad aprire la serata alle 19 sarà il cortometraggio «Qualcosa resta» di Pasquale Napolitano che sarà presentato dall’autore e dallo scrittore Paolo Mossetti, opera che ci catapulta nel tragico passato del terremoto dell’Irpinia, in un viaggio tra i luoghi e le comunità a quarant’anni dal sisma che ne ha modificato la fisionomia sia dal punto di vista topografico che antropologico.