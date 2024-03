Napoli, Astradoc accoglie Luciana Castellina e Giovanni Piperno

A Napoli una serata speciale con il cinema che racconta l’impegno civile e politico di una grande donna. «Astradoc - Viaggio nel cinema del reale», la rassegna curata da Arci movie, accoglie in città una protagonista importante dello scenario politico e culturale italiano degli ultimi settant’anni, Luciana Castellina. Sarà al cinema academy Astra venerdì 22 marzo 2024 alle ore 20:30 per presentare l’opera «16 millimetri alla rivoluzione», film sulla vita della Castellina realizzato da Giovanni Piperno che interviene nella sala di via Mezzocannone insieme ad Antonella Di Nocera.

«16 millimetri alla rivoluzione» (Italia, 2023, 65’) è una produzione dell’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico con la collaborazione di Rai teche e con il contributo di struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la presidenza del consiglio dei ministri. Navigando attraverso le immagini prodotte per il Pci tra gli anni '50 e gli '80 da grandi registi italiani e incontrando lo sguardo di Luciana Castellina, storica dirigente comunista, fondatrice del Manifesto, mai ortodossa e ancora oggi instancabile animatrice politica, il racconto di Giovanni Piperno si chiede cosa sia stato quel «partito-giraffa», come lo definì una volta Togliatti, strano eppure reale. Il film indaga su cosa rimanga oggi di quell’esperienza che ha coinvolto milioni di persone nel tentativo di trasformare sé stessi e il mondo. Nel viaggio riemerge il senso di una politica fatta di impegno, solidarietà, confronto e di una idealità capace ancora oggi di far battere molti cuori. Oltre che sul senso della politica nella vita delle persone, l’opera è anche un esempio di storiografia per immagini che riscopre il cinema di quella generazione politica e un modo di fare film libero, sperimentale, dal basso, empatico, militante. Come Zavattini dice nel film, «un cinema di tanti per tanti».

«Questo film è nato da due incontri paralleli: quello con Luciana Castellina – memoria viva di un'esperienza politica del passato che sembra ormai conclusa e irripetibile, ma anche, e ancora oggi, indomabile attivista – e quello con l’archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. […] Quando l’Aamod mi ha chiesto finalmente di sviluppare un progetto con al centro la storia del Pci, avevo nel frattempo conosciuto Luciana e, non sapendo ancora come, volevo tenere insieme il suo straordinario punto di vista – di chi ha attraversato la storia di questo partito dal dopoguerra allo scioglimento e a novantaquattro anni non ha perso la voglia di fare politica – con i materiali dell’Aamod che avevo tanto apprezzato. Su una cosa eravamo tutti d’accordo: non volevamo fare un film storico, né tantomeno nostalgico, ma, un po’ utopicamente, volevamo rivolgerci alle nuove generazioni, cercando di trasmettere loro l’emozione – e anche l’efficacia – del fare politica, dell’impegno civile collettivo, del senso di militanza che un organismo di massa come il Partito comunista italiano, pur con tutte le sue contraddizioni, è stato in grado di promuovere e sostenere nell’arco dei suoi settant’anni di vita», dalle note del regista.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Il cinema academy Astra è in via Mezzocannone 109. Per informazioni e aggiornamenti è possibile visitare i canali social di AstraDoc oppure navigare il sito www.arcimovie.it. La rassegna Astradoc è curata da Arci movie in collaborazione con l’università di Napoli Federico II, Coinor e Parallelo 41 produzioni. La rassegna vede il patrocinio del comune di Napoli.