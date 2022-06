Teatro San Carlo, «Concert for the Mediterranean Culture»: il 16 giugno live streaming sulla piattaforma «On»

Sarà trasmesso in diretta streaming giovedì 16 giugno a partire dalle ore 20 sulla piattaforma «On» del Teatro di San Carlo «Concert for the mediterranean culture», evento speciale in occasione della conferenza dei Ministri della cultura del mediterraneo. Il vertice ha l’obiettivo di sviluppare la collaborazione culturale nel mediterraneo con azioni volte a tutelare e promuovere la cultura quale strumento di pace, di dialogo e di innovazione. Sul podio, a dirigere l'orchestra del Teatro di San Carlo, il Maestro Riccardo Frizza.

In programma le arie più conosciute e amate del bel canto italiano, tra le altre «Vissi D’Arte» da «Tosca» di Giacomo Puccini, «Di Provenza Il Mar» da «La Traviata» di Giuseppe Verdi, «La Danza, Tarantella Napoletana» di Gioachino Rossini, nelle interpretazioni del soprano Elena Stikhina, dei tenori Michael Fabiano e Francesco Demuro e del baritono Artur Ruciński.