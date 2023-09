A Piano di Sorrento due giorni dedicati ai Lego, esposto lo stadio Maradona in mattoncini

«Costruiamo la nostra Città» è l'evento per grandi e piccini con cui si potrà partecipare a laboratori di costruzione e creatività con i mattoncini Lego. Appuntamento sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 con l’Associazione Brickanti – Mattoncini al Sud, presso il centro polifunzionale di Piano di Sorrento.

Durante la due giorni si potrà costruire al propria città ideale; cimentarsi con costruzioni al buio; partecipare a laboratori per costruire sviluppando le capacità sensoriali ed a gare di «Speed Build» (12 anni in su, con la possibilità di ricevere un buono regalo utilizzabile in attività commerciali cittadine).

Ai partecipanti sarà anche offerta la possibilità di sperimentare un laboratorio di logica e rompicapo, oltre che conoscere costruzioni con comunicazione aumentativa e alternativa ed ammirare una mostra di immagini realizzate con costruzioni relative a comportamenti dei cittadini virtuosi. Nel corso della due giorni sarà anche esposta la costruzione dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli in Lego.

L’iniziativa, a cura delle Politiche giovanili ed in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Piano di Sorrento, può contare sul supporto del Forum dei Giovani della cittadina della Costiera, oltre a quello di Protezione civile, cooperativa sociale Alma, cooperativa sociale Oltre i Sogni e Pro Loco Piano di Sorrento.

Per poter partecipare è necessario prenotarsi e iscriversi facendo riferimento a tutte le informazioni diffuse sul sito istituzionale del Comune di Piano di Sorrento.