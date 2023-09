A Sant'Agnello «WeSport», appuntamenti per avvicinare i giovani allo sport

A Sant’Agnello prende il via l’EWoS, iniziativa internazionale nata per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi, e il benessere fisico e mentale dei cittadini, coordinata per l’Italia dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il contributo e il patrocinio del Comune di Sant’Agnello.

Le date degli appuntamenti sono domenica 1 ottobre in piazza Matteotti di mattina e ai Colli di Fontanelle al pomeriggio, dedicata alle attività ludico sportive per nonni e nipoti; domenica 8 ottobre presso l’Oasi in città con giochi senza barriere per bambini e ragazzi; domenica 15 ottobre dove protagonisti nell’Oasi saranno invece gli scout e il giocosport all’aria aperta.

Gli eventi della manifestazione denominata «WeSport», tutti gratuiti, saranno accomunati dallo slogan ufficiale #BeActive” e dalle parole chiave dell’edizione 2023: INcontro, INclusione e INterazione.

«Non sono parole vuote – spiega il consigliere delegato allo Sport, Rosa Mastellone – ma rappresentano persone, storie, relazioni che scendono in campo per fare comunità attraverso lo sport.

Ci auguriamo che nel partecipare all’iniziativa ogni persona possa trovare qualcosa per risvegliare la propria passione, condividere esperienze e stare bene insieme per creare comunità in movimento».

Il primo appuntamento di «WeSport 2023» è dedicato all’incontro tra generazioni. Domenica 1 ottobre nonni e nipoti potranno partecipare ad attività ludiche dedicate a piazza Matteotti dalle 10 alle 13 e poi nella piazza dei Colli di Fontanelle dalle 16 alle 19. I giochi in legno, interamente ecosostenibili e prodotti a mano, saranno condotti dall’associazione Progetto uomo, con le attività del Ludobus Artingioco che coinvolgerà grandi e piccoli in giochi di un tempo lontano.

I nonni avranno due possibilità: giocare con i nipoti oppure rilassarsi con la ginnastica dolce in compagnia dell’associazione Meraky, con esercizi di yoga all’ombra degli alberi di Piazza Matteotti. Lo spunto per questo evento è la Festa dei Nonni, istituita come ricorrenza civile dal Parlamento italiano per il giorno 2 ottobre e finalizzata a celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società.

«Con questa concomitanza intendiamo rafforzare il legame tra generazioni e creare uno spazio in cui dedicarsi tempo e affetto – conclude Mastellone -. Tra nonni e nipoti si crea spesso un rapporto in cui poter parlare a cuore aperto, un rapporto di complicità, amicizia e fiducia che aiuterà i bambini a diventare più sicuri di sé e indipendenti, anche al di fuori della propria casa. Fare sport insieme è un’esperienza che crea ricordi, ridà voce a echi dell’infanzia e fortifica i legami familiari. Non resta che prendersi per mano e divertirsi l’uno accanto all’altro».