Moda: un brindisi all’uomo «colore» di Livio De Simone

Sabato 6 Luglio 2019, 10:23

Raggi di sole e stralci di azzurro cielo, onde di mare e tinte sature suggerite dalla natura, la terra e i frutti vigorosi: nella moda d’estate sembrano proprio questi i leit motiv delle vetrine e i must da portare tra poco in vacanza. Anche per l’uomo un look caleidoscopico: energico o pastello, contrasto o ton sur ton, leggero o strutturato, ma pursempre multicolore e luminoso, in una parola estivo.Qualche pomeriggio fa un aperitivo da Livio De Simone in via Morelli interrompeva la calura afosa di una passeggiata in centro con una flute di rosè, tartellettes variegate e meringhe colorate per presentare il loro nuovo “essential” del guardaroba maschile per questa stagione ormai in pieno corso.Pioniere da sempre dello stile caprese e dello spirito colorato ed elegante dell’isola, Livio De Simone sorprende ora anche la clientela maschile: dopo una riuscita capsule collection 2018 di pantaloncini mare (felicemente riproposta quest’anno), per l’estate 2019 il brand partenopeo ha debuttato con una collezione artigianale di camice in puro lino sulle quali sono dipinte come su tele da pittore le nuance, i motivi e le fantasie più iconiche della maison, raccontate da Benedetta De Simone e sua figlia Ludovica che hanno accolto per l’intero pomeriggio clienti, amiche e cultrici del loro design, deliziandole con frutta esotica, selfie e un brindisi di buone vacanze.