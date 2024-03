Napoli, Benvenuta Primavera: il 21 marzo a Chiaia appuntamento con lo shopping d'autore

ll Distretto di Chiaia fa rete e organizza un evento per dare il benvenuto alla Primavera questo giovedì 21 Marzo a partire dalle 17.

Oltre 30 attività rinnoveranno all'unisono le proprie vetrine all'insegna della vivacità e del rigoglio tipico della bella stagione, offrendendo per l'occasione originali esperienze di shopping personalizzato.

Nato con la finalità di valorizzare uno dei quartieri simbolo della città, ambasciatore di maestria artigiana, design contemporaneo ed un contatto più diretto tra produttore e consumatore, "Benvenuta Primavera" ( questo il nome della kermesse) , ha ottenuto il patrocinio dell'Assessorato al Turismo ed attività produttive Teresa Armato,e della Municipalità 1 di Napoli, grazie alla Presidente Giovanna Mazzone.

Giunto alla sua terza edizione, il progetto vuole infatti evidenziare l'operosità delle piccole e medie imprese che lo compongono, contribuendo ad offrire una migliore fruibilità del quartiere Chiaia, promuovendo atteggiamenti virtuosi di cura e di dedizione all'ambiente ed al paesaggio urbano, ed esprimendo solidarietà e sinergia tra partecipanti verso obiettivi comuni di tipo socio-culturali, oltre che commerciali.

Tra decori floreali, incontri con specialisti di moda,beauty,fotografia, gioielleria, omaggi a sopresa ed aperitivi di benvenuto, si attaverserà un percorso ( delineato da una vivace mappa realizzata ad hoc ) che da Piazza dei Martiri ( con Pomellato e Trucchi) accompagna fino a pochi passi dal romantico lungomare di Napoli. Da via Calabritto (Bruno e Pisano, Ileana Della Corte Gioielli) e Via Morelli (Angelo Marino, Kilesa, Livio De Simone, Scervino), percorrendo le caratteristiche via Cavallerizza (Caramanna Gioelli, Le Zirre Napoli, Matvila, Maxwell, Migliucci, Milord, Piumini Danesi), via Carducci (Blunauta, Eles, ROG), Vico e Vicoletto Belledonne (Letizia, Millegradi, Ombelico, Sara Lubrano), via Carlo Poerio (Bacarelli, Les boules colorées, Le Coolness, Mojito Boutique), via Bisignano (Barbara Giovene).

Proseguendo su Via Colonna (Gennaro Regina, Intrecci Preziosi, Sisimbro) e Via Nisco (Liliana Paduano), per giungere alle lussuose Via Dei Mille (Ottica Amedeo Novelli, Paola di Gennaro Gioielli) e via Filangieri (Nappa Gioielli), ed infine oltrepassando piazza San Pasquale (Sistema Concept) fino a Largo Vasto a Chiaia (YellowKorner, Studio Morelli).

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dello shopping d'autore, non a caso in un distretto, quello di Chiaia, che si distingue per l'attenzione al cliente e l’unicità dell'acquisto.