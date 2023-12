Doppio battesimo per «Unica», la neonata del nuovo Tramontano

Doppio happening per il battesimo uffiiciale di Unica, la prima creazione della giovane stilista Milena Scudieri, figlia dell'industriale Paolo che ha recentemente acquisito il marchio campano di moda e pelletteria.

Il primo incontro con la limited edition della borsa hobo midi a spalla, dal particolare design a mezzaluna e quadrante frontale in rettile e riporti in vitello nappato, è avvenuto infatti nella sede storica del brand a via Chiaia, dove per l'occasione si sono dati appuntamento tanti appassionati di stili e tendenze della città accolti dallo staff della PL Management e dai dj set di Jessica Ferrara: in tutto non meno di 200 persone tra amici, influencer, buyer e stampa che dall'ora dell'aperitivo fino a cena si sono piacevolmente intrattenuti negli spazi di Tramontano. Tra questi, non potevano mancare ad esempio Michele Carrella, Achille e Marinella Scudieri, Paolo e Rosa Scudieri, Giuliano Andrea dell’Uva, Anna Annunziata, Pina La Marca, Antonio Alfano, Nicola Papa, Mariapia Ambrosio, Lina Alaia, Stefania Crispo, Peppe Casillo, Nadia Scudieri, Luisa Casillo, Fabio Ummarino, Giulia Venturi, Giada Albani, Giorgia Fiore, Ludovica Ragazzo, Mirta Robiony, Tommaso Rosati, Luca Lubrano, Alfredo Ferraro, Luca della Valle, Antonella e Riccardo Pascucci.

A seguire, i festeggiamenti sono proseguiti alla Mela dove per l'occasione è stata organizzata una cena esclusiva dedicata ad una ristretta cerchia di influencer e buyer con cui la stilista partenopea ha voluto condividere la soddisfazione e l'entusiasmo di questo nuovo traguardo raggiunto: lavorare frammenti di pellame esotico accuratamente selezionati dall'archivio Tramontano, dandogli un nuovo volto attraverso abbinamenti di colore e di pellami creando accurate geometrie.

Ogni singola creazione diviene quindi «unica» appunto ed irripetibile, un minuzioso lavoro artigianale e materico con cui il taglio del pellame in ogni suo aspetto diviene una particolare decorazione esaltata dalla sapienza artigianale napoletana.