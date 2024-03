Napoli, «La Botte» di piazza dei Martiri: ogni due settimane appuntamenti con degustazioni

Nel "salotto" di Napoli sorge un’osteria 2.0, che richiama le antiche tradizioni della cultura del vino per riproporle con stile e gusto. La Botte, che si presenta come il salotto di Piazza dei Martiri, proporrà aperitivi accompagnati da drink e food, dando il via ad un’avventura che si promette deliziosa.

Un locale, partendo da una carta dei vini di altissimo livello e selezionata attraverso degustazioni di esperti, con etichette e cantine di nicchia per proporre sapori unici.

Drink accompagnati da una cucina che si prospetta per palati fini, un aperitivo da sorseggiare degustando al contempo club sandwich, schiacciate, piadine e soprattutto taglieri di salumi e formaggi composti sempre con prodotti non commerciali.

Senza dimenticare la vicinanza con la clientela, per una cucina che quotidianamente proporrà due primi e quattro secondi, piatti pronti anche per gli uffici nelle vicinanze che potranno assaggiare la bontà de La Botte anche sul posto di lavoro.

Punto forte de La Botte il suo sommelier, grazie al quale si ha la possibilità non solo di scegliere tra vini assolutamente pregiati, ma anche di venire a conoscenza del percorso effettuato dall’uva fino al succo che si ritroverà nel calice. Ogni due settimane, saranno previsti, infatti, appuntamenti con degustazioni delle aziende vinicole selezionate, spiegando anche il senso della singola eventuale bollicina.