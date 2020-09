Beni confiscati, ​il prefetto Corda nella Fondazione Polis della Regione Campania

​Il prefetto Bruno Corda, recentemente nominato direttore dell'Agenzia nazionale beni confiscati, ha visitato oggi la Fondazione Polis della Regione Campania.



Ad accoglierlo il presidente della stessa Fondazione don Tonino Palmese, insieme al consigliere di amministrazione Fabio Giuliani (referente di Libera Campania), al segretario generale Enrico Tedesco e ai revisori dei conti Oreste Rizzo e Crescenzo Soriano.



Durante l'incontro sono state illustrate al neodirettore dell'Agenzia le diversificate attività promosse dalla Fondazione Polis in merito al riuso dei beni confiscati e all'aiuto alle vittime innocenti della criminalità, nonché i progetti sull'infanzia e sui temi della legalità.



Un'attenzione particolare è stata posta sul catalogo di iniziative che la Fondazione ha realizzato in piena emergenza Covid. Su tutte, il sostegno alle cooperative che gestiscono i beni confiscati e che hanno convertito la loro attività per produrre dispositivi di protezione individuale.​

