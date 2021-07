Anziani e disabilità nell’epoca post covid-19, a Capri una giornata dedicata ai problemi sociali

“Anziani e disabilità nell’epoca post covid-19”. Sabato mattina a Capri una giornata e un evento tutto dedicato alla solidarietà ed ai problemi sociali che affliggono anziani e disabili dell’isola azzurra. Ad organizzare l’incontro è stato il Movimento Cristiano Lavoratori dell’isola di Capri a cui verrà consegnato da parte del Presidente provinciale dell’MCL Michele Cutolo un carrellino speciale adibito al trasporto per favorire la mobilità dei diversamente abili ed anziani che vivono sulla terra dei Faraglioni che per caratteristiche morfologiche è piuttosto impervia e difficoltosa in special modo nelle zone alte. E il Movimento Cristiano Lavoratori, confermando la sua vocazione sociale, si è subito messo in moto per donare un carrellino elettrico che sarà dato in dotazione ai Servizi sociali del Comuni di Capri e utilizzato appunto per il trasporto degli abitanti sia diversamente abili che anziani. Il mezzo a trazione elettrica sarà di supporto alle persone fragili consentendo così spostamenti più facili dalle zone del centro a quelle periferiche e viceversa. Il carrellino che sarà consegnato ufficialmente durante l'evento caprese è stato acquistato grazie a una raccolta di fondi promossa dal MCL Capri alla quale hanno aderito cittadini ed associazioni.

La giornata vedrà dopo i saluti del sindaco di Capri Marino Lembo, del presidente provinciale di Mcl Napoli Michele Cutolo e del presidente del circolo Mcl di Capri Salvatore Ciuccio, gli interventi del presidente nazionale del Forum delle Associazioni socio-sanitarie Aldo Bova, dell'europarlamentare Fulvio Martusciello, della direttrice regionale dell'Inps Campania Maria Giovanna De Vivo, dell'assessore regionale alla Formazione professionale Armida Filippelli, della presidentessa del Lions Club di Capri Rita Gori. Concluderà l’incontro il vicepresidente nazionale Mcl Alfonso Luzzi. "Ancora una volta non ci sottraiamo al nostro ruolo sociale per rispondere alle esigenze delle persone più fragili offrendo loro un autentico servizio di prossimità – ha detto il Presidente provinciale di MCL Napoli Michele Cutolo alla vigilia del convegno – e grazia al nuovo carrellino andrà favorita ancora di più la mobilità di diversamente abili e persone anziane sull'isola, che vivono all’interno di un territorio così difficile qual è il territorio dell’isola di Capri. Si tratta di un'iniziativa replicabile in ogni comune o borgo italiano caratterizzato da una viabilità particolarmente angusta. E' un gesto di concreta solidarietà".