Casola di Napoli, ritorna l'«Halloway Party»: un halloween dedicato ai ragazzi speciali

Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna a Casola di Napoli domenica 30 ottobre a partire dalle 15 in Piazza IV Novembre «Halloway Party» manifestazione a sostegno delle fasce deboli, organizzata dall'associazione Abili alla Vita Aps in collaborazione con Latin Lover Dance, l’Associazione “Il giglio”, la Pro Loco, il Forum dei Giovani e il Comune di Casola di Napoli e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, dell’Ambito Territoriale n.32 , dell’unione degli industriali della Provincia di Napoli e dei Comitati Regionali del C.I.P., della F.A.N.D. , e dell’U.I.C., con questo evento, svolto nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, intendono promuovere l’integrazione sociale dei diversamente abili attraverso il divertimento.

La manifestazione avrà inizio con l’ingresso dei partecipanti e degli ospiti presenti, tra cui i noti atleti paralimpici Angela Procida e Francesco Iannelli, e dalla Banda Musicale “R. Viviani”; a seguire la benedizione del parroco Don Raffaele D’Antuono e i saluti dell’Amministrazione Comunale e delle autorità presenti.

Nel corso dell’evento le associazione presenteranno varie esibizioni di showdown, di danza, rappresentazioni teatrali, canore e musicali e si svolgeranno attività di animazione e di intrattenimento che vedranno la presenza del Pagliaccio Felice (clown, giocoliere, equilibrista e sputafuoco), la disponibilità di gonfiabili e la distribuzione di dolci e doni (a cura della Titti e Silvestro), e tante altre sorprese per allietare i bambini e i ragazzi, in particolar modo gli alunni dell’I.C. R. Iozzino diretto dalla gent.ma prof.ssa Anna Pia Pelella. L’evento, che verrà trasmesso da Radio Stereo 5 TV, verrà presentato dal socio onorario Angelo Iannelli e da Anna Rosa Lauro (che si cimenterà inoltre in una poesia interpretata anche nel linguaggio dei segni LIS da Vincenzo Mosca dell’Associazione Disabili di Gragnano). La manifestazione vedrà la partecipazione di noti ospiti, tra cui giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo e dei social media (tra cui Mario Conte, Ciro Marra, Marco Sentieri, Antoine e tanti altri).