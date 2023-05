Circolo dell'Unione, gala solidale per l'ospedale Santobono

Straordinaria partecipazione al Circolo Nazionale dell'Unione, dove il Real Circolo Francesco II di Borbone e il Corpo Internazionale di Soccorso Odv, hanno dato vita ad una importante serata di gala in favore dell'Azienda Ospedaliera Santobono- Pausilipon, per la realizzazione del “Centro Ustioni Pediatrico”. Un progetto di grande impegno umano e sociale per sostenere la nascita del primo Centro Ustioni Pediatrico del Sud Italia nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon. Un fondamentale punto di riferimento clinico che permetterà a tanti bambini di curarsi vicino casa ed eviterà complicati e costosi trasferimenti. Ed è proprio partendo da questi presupposti che il Real Circolo Francesco II di Borbone con il presidente Paolo Rivelli ed il Corpo Internazionale di Soccorso OdV con il presidente Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, hanno pensato al riuscito evento per raccogliere sostanziosi fondi da devolvere alla Fondazione Santobono Pausilipon.

A prendere corpo nella storica e prestigiosa struttura di Palazzo Reale, è stato dunque un evento dalle grandi prerogative cui hanno eccezionalmente partecipato il capo della Real Casa delle Due Sicilie, Don Pedro di Borbone con Don Jaime e Donna Charlotte di Borbone. Sostenuto dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dall'Archivio di Stato di Napoli e da numerosi sponsor, l'evento ha registrato la partecipazione di tantissimi altri ospiti. Tra questi, oltre agli artefici, il presidenti Paolo Rivelli e Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, anche la socia onoraria Leonilde Romano, l'artista internazionale Nicola Rivelli, il presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon, Anna Maria Ziccardi, i professori Carlo Guardascione e Fernando Bocchini, gli avvocati Francesco Saverio Lauro e Valeria Pessetti e ancora, la presidente dell'Associazione Giuristi del Golfo, l'avvocato Sabrina Sifo, il console di Slovenia, Jacopo Fronzoni e il maestro Keith Goodman.