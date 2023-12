“Corri per Amore”: al Parco Taglia 600 atleti in gara per la 10 chilometri di beneficenza

Al Parco Taglia di Cardito al via la prima edizione della manifestazione “Corri per Amore”, una gara podistica su strada sulla distanza di 10 km, in programma venerdì 8 dicembre (ore 8,30), in occasione della festività dell’Immacolata.

“Un’iniziativa - spiega il sindaco Giuseppe Cirillo - che unisce divertimento, allegria e soprattutto beneficenza. Infatti, il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori e servirà per finanziare il progetto “Donna come Prima”, che si occupa di donne in cura oncologica per il tumore al seno”.

Ma saranno finanziate anche altre tre iniziative: l’adozione di bambini a distanza con l’associazione Save the Children, progetti con FlyTerapyper (la terapia del volo per i ragazzi autistici) e progetti per aiutare bambini e ragazzi con autismo e le loro famiglie.

La kermesse sportiva, organizzata dalla “Run For Love - Project Anna Cerbone”, sotto l’egida della Libertas e con il patrocinio morale di Fidal e Comune di Cardito, riservata agli atleti tesserati della Fidal, in possesso della RunCard, vedrà ai nastri di partenza oltre 600 atleti, provenienti da ogni parte della Regione.

“Un plauso particolare va agli organizzatori dell' evento - aggiunge la fascia tricolore - e alle persone che hanno voluto fortemente questo meraviglioso momento di aggregazione, dimostrando l’importanza di ogni gesto che, per quanto piccolo, ha davvero un grande valore”.