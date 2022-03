Napoli, Ananke in piazza con «Il filo lilla» per combattere disturbi alimentari

Per il mese del fiocchetto lilla dedicato ai disturbi comportamentali alimentari l’associazione Ananke scende in campo. Quest anno è stato allestito un gazebo in piazza del Gesù Nuovo a Napoli voluto dal «Il filo lilla» associazione costituita da genitori di tutta Italia, i cui figli soffrono di Disturbi del Comportamento Alimentare.

«Quest'anno, la nostra associazione ha organizzato un gazebo informativo, per dare informazioni sulle attività di sostegno che offriamo ai genitori e ai familiari di ragazzi che soffrono di Dca. Data l’importanza delle patologie abbiamo avuto la collaborazione del comune di Napoli». La responsabile del «Il filo lilla» Michela Avitabile ha puntualizzato l’importanza della sinergia con le istituzioni per la corretta divulgazione delle informazione.