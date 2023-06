“La salute è di moda”, premio alle eccellenze

Cerimonia di assegnazione al Castello di Baia del premio “La salute è di moda”, promosso dall’associazione Ciauro e rivolto alle eccellenze sanitarie che nel corso dell’anno si sono particolarmente contraddistinte in favore dei pazienti.

Giunta quest’anno alla terza edizione, la manifestazione ha visto tra i premiati il presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori Francesco Schittulli, chirurgo oncologo barese, insignito per la sua lunga attività a sostegno delle donne affette da neoplasie al seno.

Protagonisti della serata, con la preparazione di una cena per un centinaio di persone, anche i ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri, onlus flegrea che organizza progetti inclusivi per giovani con sindrome di down e che ha sede a Quarto, in un’area confiscata a un clan della camorra.