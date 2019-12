Docce per i senza dimora, a Marigliano la cena di beneficenza nel convento di San Vito

Sono gli invisibili. Che poi tanto invisibili non sono. I «senza fissa dimora», quelle persone che spesso incontriamo anche nelle nostre strade di paesi di provincia e che ci chiedono magari solo uno sguardo, un segno che li strappi alla invisibilità per le coscienze. E' a loro che è rivolto il «progetto docce» dei francescani del santuario della Madonna della Speranza a Marigliano. Il «pugno» di francescani che abita il grande convento, dopo aver ottenuto alla chiesa il titolo di Santuario, lancia una nuova sfida alla comunità e mercoledì ospiterà, nel refettorio, la Gran cena di beneficenza per raccogliere i fondi necessari all'opera. La serata (l'appuntamento è alle 21) avrà come ospiti d'onore Alessandro Greco e Beatrice Bocci, volti noti dello spettacolo. E quel che più conta, trattandosi di cena, a preparare le pietanze che gratificheranno i tanti (si spera) benefattori ci sarà lo chef Salvatore Granato. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione (3351244874) ma la sala del convento di San Vito è grande, quanto il cuore della gente che ha cuore. Soprattutto a Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA