Screening gratuiti a piazza del Plebiscito: nel weekend arriva il progetto «Salute per tutti»

Sabato 1 e domenica 2 ottobre aperto al pubblico il villaggio "Salute per tutti" a piazza plebiscito a Napoli.

L'iniziativa, promossa dal comune di Napoli e in collaborazione con le istituzioni sanitarie cittadine, molte associazioni impegnate in ambito sociosanitario e dell'università Federico II, permetterà ai cittadini di effettuare screening gratuiti in molteplici ambiti sanitari e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione.

«La manifestazione», come ha sottolineato l'assessore con delega alla Salute, Vincenzo Santagada, «è un'occasione per far conoscere le molteplici eccellenze della sanità cittadina ed è un'opportunità per consentire alla comunità di fruire di servizi sanitari specialistici in modo completamente gratuito».

L'appuntamento è dalle ore 10:00 alle 18:00 sia di sabato che di domenica.