Torna il premio Sepe, istituito dall’arcivescovo di Napoli Crescenzo Sepe organizzato dal MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) e dal suo presidente Michele Cutolo. Sabato 17 ottobre 2020 la nona edizione al Centro Congressi Federico II, via Partenope 36, Napoli. Si comincia alle ore 9.30 con le presenze ridotte del 60% e con il rispetto di tutte le norme anti-Covid previste, secondo le istruzioni impartite dalla Università Federico II e del protocollo vigente. L’iniziativa ha lo scopo di celebrare le personalità partenopee che si sono distinte in campo artistico, scientifico, culturale ma soprattutto sociale. Una giornata dedicata a tutti coloro che danno lustro internazionale e nazionale ai valori campani. Sarà ovviamente presente l’arcivescovo metropolita di Napoli S.E. Crescenzo Sepe. L’evento sarà moderato da Massimo Milone (Direttore Rai Vaticano) e vedrà la partecipazione di svariati ospiti tra gli altri, illustri fra i quali gli onorevoli Mario Turco, Ettore Rosato e Cosimo Sibilia e il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. I premiati saranno: Franco Di Mare (direttore Rai3), Gigi D’Alessio (cantautore), Gaetano Manfredi (Ministro dell’università e della ricerca), Maurisa Laurito (attrice, cantante e showgirl) e Paolo Scudieri (imprenditore e Personaggio dell’anno 2020 eletto da FORUMAutoMotive). Sia i premi che i riconoscimenti sono stati assegnati da una giuria scientifica accuratamente selezionata dal MCL. Per citare lo stesso Cardinale Sepe «il premio è un richiamo a valori di cui abbiamo estremamente bisogno. Queste persone testimoniano attraverso la loro vita, in diversi campi, la volontà di superare ostacoli. A Napoli sono tante le eccellenze, le persone che hanno saputo superare le difficoltà e riaffermare i valori diventando maestri di vita per i giovani». I riconoscimenti verranno invece conferiti a : Antonio Sergio (proprietario Gambrinus), Vania De Luca (giornalista Rainews24), Cosimo Sibilia (presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio), Annamaria Colao (docente Università Federico II e vincitrice del Geoffrey Harris Award 2020) e Maurizio Di Mauro (direttore Ospedale dei Colli Monaldi Cotugno e Cto). Dopo la tavola rotonda dal tema : Economia, Sport e Salute nell’epoca Covid, il momento dedicato ai premi che sarà condotto da Simona Pisano in collaborazione con Paola Pisani Massamormile.

