«Un pensiero per Fiorella Fabiola», torna il convegno di sensibilizzazione sulla depressione

Inizierà a breve la sesta edizione di «Un pensiero per Fabiola Fiorella», un convegno nato per sostenere i malati di depressione nel loro percorso. Si svolgerà a Roma, il prossimo 16 giugno, nell’ambito del contest culturale "Lungo il Tevere... Roma". L'iniziativa è nata per un'idea della sorella di Fabiola Fiorella: la conduttrice Tv e giornalista campana Magda Mancuso, in collaborazione con la fondazione Ripacandida e Ginestra dell'ing. Francesco Terrone.

L'esigenza di organizzare questo incontro asce da una storia vera e soprattutto sofferta di “inadeguatezza”: quella di Fiorella Fabiola, sorella gemella della Mancuso, che a soli 38 anni, in seguito ad una grave forma di depressione, si è tolta la vita, lasciando un grande vuoto ed un profondo senso d’impotenza: lo stesso che vivono i parenti di tanti soggetti di ogni età che entrano nel tunnel della depressione, e necessitano di un supporto attivo, continuativo e qualificato, mirato al recupero quanto più tempestivo possibile.

Nell'occasione, Magda Mancuso presenterà il suo racconto, scritto per ricordare il suo bellissimo rapporto con la sorella gemella Fiorella Fabiola, fino al giorno della scomparsa. Il lavoro è completato dalle prefazioni dell'attore, cabarettista e cantante Francesco Cicchella, del maestro Enzo Campagnoli e del poeta/scrittore Francesco Terrone.