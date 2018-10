Solidarierà a Salerno, Pierluigi avrà la sua auto «speciale»

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:45

È una storia come tante ma, stavolta, con un lieto fine. La solidarietà, spesso solo sbandierata sui social, in questo caso ha funzionato per dare una speranza ad un ragazzo di Salerno. Si tratta di Pierluigi Muggeri che, insieme alla sua mamma Imma, combattiva e tenace, tre mesi fa ha lanciato, attraverso le pagine dei Social, una raccolta fondi per acquistare un'auto speciale per permettergli di affrontare i viaggi per curarsi fuori Regione. E l'appello non è caduto nel vuoto, visto che la stessa è stata acquistata, pochi giorni fa, con l'aiuto non solo del popolo della rete ma anche di amici ed associazioni.Pierluigi è affetto da DMD, una malattia progressiva che lo costringe da ben 11 anni a muoversi su una carrozzella, lottando contro ostacoli che gli si presentano nella vita quotidiana, in particolare gli spostamenti che deve effettuare per ricevere adeguate cure. E la macchina di solidarietà si è messa in moto proprio per fargli vivere una vita normale. «Ringraziamo con infinito affetto tutti, davvero tutti voi per aver reso un sogno una meravigliosa realtà, grazie per il vostro gran cuore - ribadisce Imma Diana - La raccolta fondi si è conclusa e abbiamo raggiunto la cifra necessaria per acquistare il veicolo usato, che ora deve andare in officina per alcune modifiche per rendere sicuri i viaggi di mio figlio».All'inizio non c'è stato un boom di adesioni e il ragazzo si era fatto prendere dallo sconforto ma, col passare del tempo, grazie anche all'impegno di istituzioni, internauti e tanti cittadini sensibili, il trend è cambiato e si è arrivati ad un cifra che ha permesso a questa famiglia di tirare un sospiro di sollievo. Certo, mamma Imma voleva comprare un veicolo nuovo ma, con circa diecimila euro raccolti, ne ha portato a casa una quasi a km zero. L'autovettura, nel frattempo, è arrivata a destinazione e Pierluigi si è fatto ritrarre per i suoi “amici del web” mentre sale sulla pedana che gli consentirà di affrontare le difficoltà quotidiane con meno angoscia.