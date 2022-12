Solidarietà, ciocche di capelli per le donne ammalate

A pochi giorni da Natale la solidarietà prende forma anche se si tratta dei capelli delle tante donne, che spesso non riconoscono la propria immagine guardandosi allo specchio. Un’immagine deformata talvolta dal male che le affligge. Ecco allora che una ciocca di capelli può diventare un piccolo segno di cura per tante donne. Questo il senso dell’iniziativa benefica dell’associazione Un angelo per capello. Nel cuore del centro storico di Napoli, in via Settembrini, sanno bene i parrucchieri cosa significa per ogni donna la cura delle proprie chiome, la sicurezza che offre un taglio Bob o una frangetta. Ogni giorno quelle ciocche di capelli che volano sul pavimento, possono essere raccolte per donarle a chi è costretta a indossare una parrucca a causa di una malattia. Parrucche che sono quelle destinate a chi combatte ogni giorno contro la malattia: da qui nasce l’iniziativa “Insieme doniamo i capelli” a cui ha aderito anche Mariano Balato, che non dimentica la solidarietà e l’impegno sociale.

Tre i saloni a Napoli, Caserta e Salerno dove la clientela non è soltanto campana: le followers dell’hair stylist arrivano infatti da tutta Italia e dall’estero. «Quando riusciamo a raggiungere un obiettivo, ne stabiliamo subito un altro - racconta l’imprenditore - per questo abbiamo aderito alla campagna dell’associazione Un angelo per capello, poiché ancor prima della cura della bellezza delle donne ci sta a cuore la loro salute e attraverso quest’iniziativa vogliamo contribuire alla loro rinascita».