La morte d el bimbo di cinque mesi avvenuta lo scorso 28 gennaio all’ospedale “Santobono” di Napoli , dopo ricoveri nei due ospedali beneventani “Fatebenefratelli” e “San Pio”, è stata causata da un’emorragia cerebrale post traumatica determinata da una lesione da scuotimento della testa.

È q uesta la conclusione della perizia redatta d a l medico legale Emilio D’Oro, d a l neurochirurgo Tommaso Tufo e dal la neonatologa Beatrice Leopardo. I tre periti , nominati dalla Procura di Benevento per l’autop s ia , hanno depositato le conclusioni che adesso s aranno al vaglio del sostituto procuratore Maria Gabrie l la Di Lauro. Una conclusione , quella dei consulenti, che è in contrasto con quanto era stato dichiarato dai familiari, secondo cui il bimbo era stato colpito accidentalmente al capo da una cuginetta con una spazzola, poi gettata perché rotta.

I periti sostengono che c’è una lesione da scuotimento che risale a tre giorni prima del ricovero al pronto soccorso e per questo considerano « tale lesione mortale ». Rilevata anche la presenza “ di lesioni scheletriche che non sono ascrivibili a fatti accidentali”.



La vicenda ha avuto inizio lo scorso 16 gennaio, quando il bimbo era stato ricoverato una prima volta all’ospedale b eneventano “Fatebenefratelli”. Dopo alcuni giorni il piccolo era stato dimesso, non avendo i sanitari rilevato nulla di preoccupante, ed era tornato nella sua abitazione nel capoluogo, dove viveva con la madre e due zii, essendo il padre in quel periodo detenuto. Ma la sera del 25 gennaio, sopraggiunsero nuove complicazioni e così il bimbo era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso d ell’altro ospedale beneventano, il “San Pio”. Qui era stato sottoposto a una Tac , subito dopo i sanitari avevano dichiarato la prognosi riservata e tenuto conto della gravit à della situazione avevano ritenuto di disporne il trasferimento in elicottero al “Santobono”. Ma nonostante le cure dei medici del nosocomio napoletan o dopo tre giorni il bimbo morì .

Scattarono subito le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento , coordinati d a lla Procura. I carabinieri avevano sottopo sto a una serie di interrogatori, più volte, tutti i componenti della famiglia e anche qualche inquilino dell’edificio in cui viveva i l neonato. Tutti i familiari avevano conferma t o l’ipotesi del colpo accidentale vibrato al bimbo con una spazzola, che però non era stato possibile repertare perch é essendosi rotta era stata gettata tra i rifiuti. Scatta rono anche alcuni provvedimenti della Procura, dopo i primi accertamenti. In vista dell’autopsia furono inviati , infatti , avvisi di garanzia , come att o dovuto , alla madre e a due zii conviventi con il neo n ato . L’ipotesi di reato era l’ omicidio. La Procura inoltre aveva disposto il sequestro dei cellulari dei tre indagati.