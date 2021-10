Green pass, a Napoli scoppia il caso Anm: ​quadruplicate le assenze per malattia

No-pass: scoppia il caso «assenti per malattia» in Anm. In sole ventiquattr’ore, e proprio nel giorno del debutto dell’obbligo di Green pass per i dipendenti, il numero dei «malati» in azienda si è quadruplicato rispetto alla media giornaliera. Le richieste di esenzione per problematiche di salute (e 104) – spiegano dalla partecipata del trasporto di Palazzo San Giacomo – sono schizzate ieri dalle 25 unità abituali fino a 100. In tanti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati