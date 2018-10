Napoli, il prete che dialoga con Salvini: «Limitare gli arrivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Ottobre 2018, 22:19

La Curia gli ha chiesto di non commentare la visita che oggi riceverà in parrocchia, e non arriva uno qualsiasi, ma Matteo Salvini, ministro dell’Interno, vicepremier e leghista. «Una sorpresa inattesa» per don Vincenzo Balzano che si chiude a riccio tradendo un po’ di imbarazzo, parroco di frontiera alla chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio al Vasto, anzi, la polveriera Vasto. Con la più alta densità di immigrati in cerca di una nuova vita di tutta la città. Quattro centri Sprar uno...