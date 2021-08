Tari, a Napoli 9 milioni di aumento: ma le strade sono sempre sporche

Le foto che vedete in questa pagina sono state scattate ieri tra piazza Bellini e piazza San Domenico Maggiore: nessun commento, giudicate voi qual è la situazione dei rifiuti. Con ineffabile tempismo, mentre scattavamo queste fotografie Palazzo San Giacomo pubblicava un documento ufficiale in cui la Giunta Comunale chiede al Consiglio di approvare un aumento di nove milioni di euro per la raccolta dei rifiuti in città.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati