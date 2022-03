Napoli, boom di intercettazioni: ​nel 2021 sono costate 12 milioni

Oltre la metà delle spese effettuate dalla Procura di Napoli vanno via in intercettazioni: quasi 13 milioni sui 21 milioni utilizzati per il funzionamento della giustizia partenopea. È il dato emerso dal bilancio sociale 2020/2021 redatto dalla Procura in collaborazione con l’università Federico II. Un documento essenziale per rendere sempre più trasparente, anche agli occhi dei cittadini, l’azione della giustizia in città. «È una rivoluzione...

