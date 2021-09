Il drone vola troppo vicino, l'alligatore lo ingoia in un attimo: il video virale

Il drone disturba la quiete dell'alligatore, lui esce dall'acqua e lo mangia. E' successo in Florida, nelle paludi di Everglades. Il video che riprende la vicenda è diventato virale e sta facendo il giro del mondo. Un gruppo di ragazzi usa un drone per volare vicino al pelo dell'acqua, per vedere più da vicino l'alligatore, ma lui non la prende bene.

Il grande rettile, forse infastidito, ma molto più probabilmente tratto in inganno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati