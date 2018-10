L'autista del bus «fa guidare» una scimmia: sospeso dal servizio

Lunedì 8 Ottobre 2018, 18:41 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per colpa di un video virale, girato all'interno della cabina delche stava guidando, unè statodal servizio dall'azienda di trasporti pubblici per cui lavora, ovviamente senza ricevere lo stipendio. L'azienda ha deciso di adottare un provvedimento abbastanza severo per quest'uomo di Bangalore, una città dell'nello stato del Karnataka.L', che teneva unasopra il volante del suo mezzo, nel video faceva finta di lasciare laalla guida del, ma come si vede dallo stesso filmato, in realtà aveva lasciato l'animale al di sopra del volante, ma continuava a guidare con la mano destra, più nascosta, e ad usare il cambio con la mano sinistra. L'episodio registrato nel video, come riporta anche The Times of India , risale al 1 ottobre scorso.In realtà, lanon stava guidando, ma si trovava semplicemente aggrappata al volante, di cui solo apparentemente aveva il controllo. Questa è stata la giustificazione dell'uomo, che dopo il successo del filmato è stato immediatamente individuato e sanzionato dall'azienda di trasporti KSRTC. L'azienda, però, crede che la scimmia potesse essere comunque fonte di distrazione per l', che per questa negligenza è stato sospeso.