«Autopsia sull'anatra, è stata la faina»: il post su Fb del Comune di Pomigliano scatena i social

legittima difesa

Venerdì 3 Maggio 2019, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 20:39

«Il Comune fa sapere ai cittadini chenel Parco Giovanni Paolo II ieri mattina,». Premesso il dispiacere per la povera anatra morta,E poi non è che l’anatra ha provocato l’onesta faina? Sicuramente se l’è cercata. A meno che la faina non sia extracomunitaria. Allora #boschichiusi», commenta Marco. «Bene ha fatto il Comune a convocare il medico legale. Quanto accaduto a Pomigliano deve essere chiarito completamente in ogni suo aspetto», aggiunge Niccolò. «Ah nessun processo? Gettiamo la faina in pasto ai media? Mi fate schifo», sottolinea Giuseppe., le prime reazioni della "popolazione"., prova a difendere Daniel. «E se fosse un delitto passionale? Chi siamo noi per escludere l’amore tra un’anatra e una faina?», si domanda Davide.La realtà racconta però il motivo che ha creato il fenomeno "CSI a Pomigliano d'Arco".: «Il guardiano del parco aveva notato dei punti come se l'anatra fosse stata trafitta con i suoi anatroccoli e allora abbiamo disposto l'autopsia per escludere che ci fosse qualche malintenzionato che ammazzava gli animali» spiega all'Adnkronos la veterinaria e assessore Mariagrazia Tartari. «È emerso, invece, che è stato un predatore. Una faina, appunto».