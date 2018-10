Baby Ippopotamo attacca il leone per salvare la mamma bloccata nel fango

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2018 21:17

Il coraggio non appartiene solo ai più forti o ai più grandi. Un baby ippopotamo ha attaccato un leone per difendere la mamma impantanata in una palude fangosa. L'incredibile incontro è avvenuto nelnel nord-est del Sudafrica ed stato immortalato dai fotografi appostati in zona, come riporta l'Independent. Solitamente un ippopotamo adulto è troppo grande per un leone, ma la situazione di vulnerabilità era propizia. Il piccolo è stato fotografato mentre cercava di salvare la madre dall'animale affamato. Un tentativo disperato dal momento che ad avere avuto la meglio sembra sia stato l'animale predatore. L'ippopotamo bloccato è morto disidratato e il cucciolo ha fatto la stessa fine due giorni dopo.