Vicenza, cane rimane incastrato nel cancello per raggiungere la compagna: salvato dai pompieri

Pepe voleva raggiungere la fidanzata, ma è rimasto incastrato nelle barre del cancello. È successo in via Montecchi ad Arzignano in provincia di Vicenza, dove un cane meticcio è stato liberato intorno alle 13.30 grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Attraverso l'uso di un divaricatore idraulico hanno potuto allargare le sbarre e liberare l’animale. Il cinovigile arrivato sul posto ha letto il chip dell’animale, che è stato subito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati