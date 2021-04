Cani e gatti, i consigli per vivere in sintonia con loro durante lo smart working

Tra lockdown e smart working inevitabilmente sono cambiate anche le abitudini di chi vive con un animale domestico. Ecco i consigli per vivere in serenità con cani e gatti anche quando si lavora da casa.

L’importanza della routine: i consigli per chi vive con un cane

Gli aspetti positivi sono legati ad una migliore conoscenza, data dal tanto tempo trascorso insieme, e una maggiore attenzione alla relazione con l’amico a quattro zampe, ma i risvolti negativi possono manifestarsi a chi già viveva in stato di simbiosi e di dipendenza, che in questo periodo ha accentuato questo tipo di rapporto.

APPROFONDIMENTI SOCIETà Francia, riescono a salvare il gattino grazie al lavoro di squadra SOCIETà Cane e gatto sono da soli: la casa diventa un “luna park” IMPORTANTI EREDITà Cane eredita cinque milioni di dollari dopo la morte del suo... LAHORE Covid, due cuccioli di tigre bianca morti a causa del virus in uno...

I cani sono passati dall’essere frastornati dai cambiamenti iniziali - con più passeggiate, scombussolamento delle abitudini e attività inedite - a vivere spesso con soddisfazione la maggiore presenza. Tuttavia, i cambiamenti continui, una presenza che non si traduce in reale scambio affettivo – come, ad esempio, quando si lavora tutto il giorno da casa – e lo stato di tensione degli umani di casa si possono tradurre in disagio per il cane.

Giornata del gatto, tutto sulla festa dell'animale più amato in tempo di Covid

I segnali di stress a cui prestare attenzione sono irrequietezza e agitazione, peggioramento della qualità del sonno notturno, le ripetute richieste di uscire anche senza un bisogno impellente, perdita o alterazione dell’appetito o comparsa di comportamenti aggressivi. Per rasserenarlo, occorre innanzi tutto ristrutturare quanto prima una routine creando occasione per passare del tempo di qualità insieme e che lo faccia sentire sereno, anche quando noi stiamo lavorando. «Il tempo di qualità non significa necessariamente aumentare il tempo insieme ma vivere in modo più ricco a livello emozionale il tempo trascorso insieme, non passeggiate con più interazione, in cui si gioca insieme e ci si dedica a lui defocalizzandosi da smartphone o altre attività» chiarisce ancora Catalani.

In assenza delle attenzioni che richiede, il cane potrebbe diventare più insistente e per i proprietari significa aumentare la frustrazione. In una situazione di agitazione o disagio, poi, sono di grande aiuto i feromoni, sotto forma di collare o diffusore per ambiente, che inviano al cane un messaggio di serenità del tutto simili a quelli inviati in natura da mamma cane ai piccoli per tranquillizzarli.

Il rispetto dei suoi spazi e dei suoi tempi: le regole per la serenità del gatto

Da un anno a questa parte, si osserva che alcuni gatti vivono una condizione di maggiore stress legata al carattere, alla sua socievolezza, all’età ma anche alle abitudini e all’organizzazione della vita di casa. Spesso i gatti, prima della pandemia, avevano una vita molto povera con lunghi tempi di solitudine, in cui riposare e dedicarsi ai giochi preferiti in casa. Ora in casa c’è spesso o sempre qualcuno, si è ridotta la privacy e raramente si verifica quella pace che serve per il riposo.

Con la pandemia sono scomparsi dalla vita di casa alcuni punti di riferimento importanti, in termini di abitudini, di cui però i gatti hanno bisogno per sentirsi sicuri. Ad esempio, hanno necessità di sapere come si svolgerà la giornata, con alcuni punti fissi perché, in mancanza, possono diventare inquieti. I gatti, poi, percepiscono le emozioni degli umani di casa: tristezza e tensione vengono avvertite e possono causare un “contagio emozionale”. Tutto questo può generare uno stato di ansia o disagio nel gatto.

I segnali di stress possono essere inappetenza o alterazioni nel rapporto col cibo, alterazioni del sonno, fare i bisogni fuori dalla cassetta, leccamento eccessivo e manifestazioni di aggressività. Per offrire al gatto un riparo tranquillo è possibile, ad esempio, mettere una scatola di cartone sotto al letto o una cuccetta sopra il frigo: questo gli permette di isolarsi in tranquillità sfruttando anche la terza dimensione, l’altezza, che i gatti amano. Per la serenità dei gatti, esistono anche feromoni felini sotto forma di diffusore per ambiente, una soluzione non farmacologica, clinicamente testata utile per affrontare tutte le più comuni situazioni di stress.