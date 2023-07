Cinghiale sulla strada di notte, auto lo investe e poi prende fuoco: i passeggeri sotto choc

Ancora emergenza cinghiali. Un'auto distrutta, andata a fuoco e un forte choc per gli occupanti di una vettura, controllati dal personale sanitario. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel corso della notte in cui un'automobile ha investito un cinghiale. È avvenuto lungo la variante di Mariano del Friuli (Udine). La persona alla guida dell'automobile non ha potuto evitare l'impatto con l'animale e subito dopo la vettura ha preso fuoco.

Dopo la chiamata di aiuto fatta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Gorizia e attivato i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo e i vigili del fuoco. Le persone che viaggiavano sulla vettura sono state controllate sul posto.