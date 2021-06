Allarme cinghiali sulle strade: in 4 anni 469 incidenti

Sulle strade italiane, negli ultimi quattro anni, dal 2017 al 2020 si sono verificati 469 incidenti significativi causati da animali, un vero allarme sicurezza per il proliferare indisturbato, da nord a sud della penisola, di quasi 2 milioni di cinghiali lo evidenzia Cia analizzando i dati Asaps. Con l'arrivo dell'estate e l'Italia quasi del tutto zona bianca, tornano trafficate strade e autostrade dell'intero Paese. Così Cia-Agricoltori Italiani, che da anni porta avanti la sua battaglia per l'emergenza fauna selvatica e ora attende l'incontro con i ministri Patuanelli (Mipaaf), Lamorgese (Interni) e Cingolani (Transizione ecologica).

APPROFONDIMENTI CHE SCOPERTA! Trovata una bottiglia di whisky nello stomaco di un pesce e il video... I CONSIGLI Caldo torrido, anche gli animali soffrono: ecco il vademecum anti afa L'AMBIENTE Strage di tartarughe sul litorale Domizio: tre animali morti in un...

Caldo torrido, anche gli animali soffrono: ecco il vademecum anti afa

Sono state registrate 830 segnalazioni di feriti gravi con il massimo raggiunto nel 2019. Sono morte 56 persone, 16 solo nel 2020 e nonostante la minore circolazione di mezzi di trasporto per effetto delle restrizioni Covid. In Italia, sempre nel 2020 (157 incidenti significativi, 215 feriti seriamente e 16 morti), è la Lombardia a detenere il triste record con l'11% di incidenti in strada con il coinvolgimento di animali. Segue Emilia-Romagna (10%), Piemonte (9%), Abruzzo e Campania (8%), Toscana e Liguria (6%); Veneto, Lazio e Sardegna (5%). Inoltre, l'85% degli incidenti tra il 2018 e il 2020, sono da attribuire agli animali selvatici e solo il 15% a quelli domestici. Contrariamente a quanto si possa pensare, poi, si sono verificati per lo più di giorno (78%) e per il 97% sulla rete ordinaria. Su autostrade e strade extraurbane principali solo per il 3%.