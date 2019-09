Cucciolo di orso ritrova la madre. Un caso mai documentato in Italia

Lunedì 23 Settembre 2019, 15:03 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 15:13

Mamma orsa ritrova il suo cucciolo. Si tratta della storia dell'orsa Sebastiana e dei suoi tre cuccioli inseguiti a Pescasseroli da un’auto che fatto perdere due dei piccoli. Ormai sembrava difficile, quasi impossibile, trovare l’orsetto e ricomporre la famiglia. Fortunatamente, nei scorsi giorni, un cucciolo di orso bruno marsicano è stato trovato, solo, lungo una strada all’interno del Parco. Ieri si è ricongiunto alla madre grazie ad una operazione dei Tecnici del Servizio Scientifico e di Sorveglianza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.Nei giorni scorsi era stata segnalata da alcuni turisti la presenza di un cucciolo di orso bruno marsicano a bordo strada, da solo. Il Parco con i suoi Servizi Tecnici e con i Guardiaparco si è subito attivato per osservare l'orsetto e cercare di comprendere cosa potesse essergli accaduto. Generalmente infatti, a 6-7 mesi i cuccioli sono ancora nel nucleo familiare. La separazione era avvenuta nell notte tra il 24 ed il 25 agosto quando a Pescasseroli, un’auto con delle persone a bordo aveva avvistato una famiglia di orsi, mamma e tre cuccioli e si era data al loro inseguimento.Mamma orsa impaurita aveva iniziato una disperata fuga cercando di farsi seguire dai suoi piccoli, ma sono attimi frenetici e solo uno di loro riesce a starle accanto, gli altri due si smarriscono. Da allora, nonostante le ricerche, la bella famiglia di orsi non si era mai ricongiunta totalmente. A renderlo noto è il Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise che annuncia come la vicenda, il cui video è diventato virale sui social suscitando stupore ed ilarità da parte di molti, non si è conclusa a lieto fine perché l’orsa ha perso uno dei suoi tre cuccioli.