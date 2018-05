Salvano una cucciolata di gattini. Ma erano delle linci

Pensavano di portarsi a casa una cucciolata di teneri gattini. Ma in realtà erano tre esemplari di lince. Una famiglia di Sant'Antonio, in Texas, ha trovato i micetti sul ciglio di una strada vicino a Salado Creek. Erano da soli, molto giocherelloni ma bisognosi di aiuto. Almeno è quello che hanno pensato. Peccato che quei mici dalla bellezza rara fossero sì dei cuccioli, ma di lince.



Così in cambio non hanno ricevuto fusa e coccole, bensì un morso per ciascuno. Solo quando è intervenuta la protezione animali la famiglia ha capito di aver sbagliato specie e di aver cercato di salvare dalla strada - o strappare dalla natura - tre bellissimi esemplari di lince.

Martedì 15 Maggio 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 15:11

