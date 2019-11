Il gattino non si trova, era imprigionato nel muro di una casa: salvato dai vigili del fuoco

Un gattino di pochi mesi è stato salvato oggi pomeriggio dai vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia a Santa Palomba.



Il piccolo animale miagolava da tempo ma i proprietari non riuscivano a capire da dove arrivasse il lamento a tratti disperato e a tratti rassegnato. Il cucciolo si era infilato in un cunicolo di scolo dell'acqua piovana ed era risalito fino a rimanere prigioniero nel muro della casa dei suoi proprietari.



I pompieri sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15 con martello e scalpello seguendo il miagolio fino ad arrivare, dopo tanti tentativi fatti tutti con estrema cautela, al piccolo batuffolo di pelo, liberandolo dalla trappola in cui si era cacciato, e affidarlo alle cure della padrona. Ultimo aggiornamento: 18:56