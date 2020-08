Sottraggono la gatta a un senzatetto, il web si mobilita: «Aiutate Claudio a ritrovare Fortunella»

Il web si mobilita per ritrovare Fortunalla, la gatta di un senzatetto di Roma molto conosciuto e definito da tutti come un gentiluomo, che si trova nella zona del Pantheon. L'uomo viveva per strada con la sua amatissima gatta da cui non si è mai separato, fino a quando, un giorno qualcuno gliel'ha portata via.

Un dolore enorme per l'uomo e sicuramente anche per l'animale, così il web si è mobilitato per fare in modo che i due possano ricongiungersi. A pubblicare i primi messaggi con la notizia dello smarrimento sono stati alcuni gruppi su Facebook della zona di Roma in cui si chiedeva di aiutare il senzatetto a ritrovare Fortunella, poi la notizia si è diffusa fino a quando persino la paggina ufficiale dell'Enpa su Facebook non ha chiesto aiuto per l'uomo.

«Chi ha rubato la gatta la riporti immediatamente al suo proprietario il signor Claudio - si raccomandano i volontari - La gatta è anziana, accudita e voluta bene. Chi ha pensato di aiutare l'animale perché maltrattata avrebbe dovuto accertarsi chiedendo ai militari di zona (una pattuglia è sempre presente, giorno e notte in piazza della Rotonda di fronte al Pantheon, ndr) ai negozianti e alla fondazione Torre Argentina».

