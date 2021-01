Tragedia allo zoo, giraffa appena nata muore calpestata per errore dalla madre

Una giraffina appena nata è morta a seguito delle gravissime ferite riportate dopo essere stata calpestata per errore dalla madre. La tragedia, che ha lasciato tutti sconvolti, è accaduta al Nashville Zoo, nel Tennessee. A dare il triste annuncio, il portavoce della struttura con uno struggente comunicato affidato ai social, corredato con le drammatiche immagini che pubblichiamo. "Abbiamo il cuore spezzato, ha scritto, nel comunicare che il cucciolo di Nasha è morto poco dopo l'annuncio della sua nascita che avevamo dato con gioia". Ed in effetti, la nascita del piccolo giraffino, era stata una festa per tutti. Per Nasha, infatti, era la prima volta che diventava mamma. Così, quella gestazione e quel parto, erano stati seguiti anche da molti appassionati di animali e di giraffe in particolare.

Anche e soprattutto per questo, la tragedia che sarebbe seguita poche ore dopo il parto, ha rattristato tutti. Da mamma giraffa che sembra non darsi pace, ai veterinari che, nonostante si siano prodigati in ogni modo non sono riusciti a salvare il piccolo, fino ai custodi e ai fan della struttura che continuano a scrivere la loro commozione sulle pagine social dello zoo. "Siamo rimasti devastati dalla perdita del cucciolo", ha detto Heather Schwartz, responsabile dei medici veterinari dello zoo. Nel frattempo, mentre le analisi sul corpo del giraffino confermano la causa della morte prematura, mamma Nasha è costantemente seguita dal personale della struttura. La speranza è che possa riprendersi presto.

