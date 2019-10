Identificate le formiche più veloci del mondo nel nord del Sahara

Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:33

I ricercatori dell'Università di Ulm in Germania hanno scoperto che la formica Cataglyphis bombycina è la più veloce al mondo. Sebbene le sue zampe siano più corte di quelle di altre specie simili, riesce a raggiungere una velocità di 108 volte il suo corpo al secondo, percorrendo in questo lasso di tempo quasi un metro, secondo quanto riportato da uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology.L'insetto, noto anche come la formica d'argento del Sahara, utilizza una strategia che gli consente di raggiungere alte velocità con la frequenza dei suoi passi e l'oscillazione delle zampe.Il video registrato dai ricercatori mostra le formiche che coordinano i loro movimenti con grande precisione, muovendo tre gambe alla volta. Tra un passo e l'altro, ogni gamba della formica tocca il suolo per soli sette millisecondi.Sembra che la velocità della loro locomozione risponde a una questione di sopravvivenza dovuta alle alte temperature del deserto del Sahara, poiché devono spostarsi rapidamente per uscire dal nido, trovare cibo e tornare prima di essere vittime del caldo.