Mucca salvata con l'elicottero: si era ferita sulla montagna in una zona impervia

Recuperata con l'elicottero di una mucca ferita nella montagna di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila. Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Avezzano, con l’aiuto di un elicottero del Reparto Volo di Pescara, hanno recuperato una mucca che si era infortunata nella zona alta e impervia di Monte Cuppetello, nel comune di Civitella Roveto. L’animale è stato dapprima sedato dal veterinario Asl, anch’egli giunto sul posto per l’operazione di recupero, poi imbracato con un’apposita rete di salvataggio. La mucca è stata quindi sollevata dal velivolo e trasportata in un’area prossima alla stalla del proprietario che aveva richiesto l’intervento. L’animale, che non ha subito ulteriori traumi, è stato affidato al proprietario.