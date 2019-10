Maker Faire 2019, cuccia smart per cani e gatti: cibo e acqua tramite app

Sabato 19 Ottobre 2019, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo di vacanza e i vostri amati cani e gatti sono rimasti soli in casa? Niente paura c'è Cucciamatic, la cuccia smart, ideata dai giovani studenti dell'Istituto Tecnico Faraday di Ostia, sotto la supervisione dell'insegnante di elettronica Rosi Filippo. Cucciamatic - presente a Maker Faire 2019 - provvede alla somministrazione di cibo e acqua, in assenza dei padroni, grazie ad un'app utilizzabile su tablet e smartphone che consente di aprire le vaschette di acqua e quella dei croccantini da remoto.«Abbiamo costruito tutto di pomeriggio, nel nostro tempo libero, pensando all'accudimento dell'animale durante l'assenza dei padroni - spiega uno degli studenti maker Luca Sorace - le due ciotole sono controllate tramite app che abbiamo progettato noi ed una webcam vede se l'animale ha mangiato o sta mangiando, e ci consente di controlla anche il livello dell'acqua».Cucciamatic si compone di un modulo tecnico, ma anche di una casetta, dotata di serpentina nel pavimento «invece di lasciare i termosifoni accesi durante l'inverno, in nostra assenza, possiamo accendere la serpentina e riscaldare la sua cuccia, oltre a controllarne la relativa temperatura».Gli studenti del FabLab di Ostia, questo il nome scelto dai ragazzi, provengono da varie classi e scuole, e grazie al laboratorio hanno a disposizione un luogo attrezzato dove incontrarsi e lavorare ai loro progetti.