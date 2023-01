Belen e De Martino di nuovo in crisi? La mamma della Rodriguez rompe il silenzio (ma la story è criptica)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo in crisi? Da giorni si vocifera di nuove problematiche tra la coppia che ha già in passato fatto più volte tira e molla. I diretti interessati non si sono pronunciati sulle voci, ma da qualche mese sembravano aver ritrovato la serenità. Mentre i fan si preoccupano delle loro sorti a rispondere ai rumors ci ha pensato Veronica Cozzani, mamma di Belen.

La storia su Instagram

La nonna di Santiago e Luna Marì ha risposto a chi diceva che i due si sarebbero addirittura lasciati mostrando in una delle sue Instagram stories Stefano De Martino. La Cozzani mostra, come spesso fa, la nipotina giocare in casa e nel riprendere la piccola Luna inquadra anche l'ex ballerino di Amici, che sta a casa con il resto della famiglia mentre guarda il telefono: un chiaro quadro di serenità familiare che smentirebbe dunque ogni voce di crisi.

L'avviso di Veronica

Mamma Veronica è una donna molto presente nella vita delle sue figlie e molto attenta anche alle loro vicende sentimentali. A confermarlo è stato Ignazio Moser, futuro sposo di Cecilia, che qualche settimana fa a Casa Chi ha dichiarato: «Ho anche una cosa particolare da raccontarvi sulla mamma di Cecilia. Sì è una cosa simpatica che mi ha detto più volte e che sembra un avvertimento. Mi ha guardato e mi ha detto ‘tutti i ragazzi che hanno mollato le mie bambine poi se ne sono pentiti e infatti in qualche modo sono sempre tornati. Quindi spero che non ti passi mai per la testa di farlo’. Io lo racconto così, ma lei l’ha detto come solo Veronica Cozzani può dirlo ed è stata super simpatica». Sembrebbe essere stata proprio una frecciatina a Stefano De Martino.