Mamma giraffa protegge il suo piccolo da due iene

Sabato 10 Novembre 2018, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un turista ha immortalato in uno zoo africano l'emozionante momento che ritrae un'eroica mamma giraffa mentre difende il suo piccolo ferito da una coppia di iene.L'autore del video, secondo quanto riporta Newsflare, ha commentato «Mi sono reso conto subito che il piccolo scappava impaurito dalle iene che lo seguivano».Nelle immagini si può notare come una delle iene valuta la situazione e decide di non attaccare il piccolo di giraffa poiché la mamma gli si è avvicinata facendogli da vera e propria campana di protezione.Mamma giraffa, infatti, si è resa conto di cosa stava succedendo al suo cucciolo e lo ha rassicurato, leccandogli la ferita sanguinante, mentre i predatori sconsolati si sono allontanano senza preda.