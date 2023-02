L'influencer Michela Morellato e il dramma del cagnolino Tank: «Me lo hanno ridato senza un occhio»

Ha portato il suo cane al tolettatore e quando l'ha ripreso aveva un occhio fuori dall'orbita. Una scena choc, quella a cui ha assistito Michela Morellato, influencer, che sui social ha raccontato quanto accaduto a Tank Brutus, il suo cagnolino di 8 anni dopo averlo portato in un negozio per animali a Vicenza. «L'ho portato da un toelettatore da cui ero già andata, lui mi ha chiamata dopo soli 20 minuti per dirmi di andare a riprenderlo perché aveva l’occhio arrossato, ma appena sono entrata e l’ho visto, ho notato che l’occhio era fuori dall’orbita», il racconto della 36enne riportato dal Corriere del Veneto.

Il racconto della disavventura

Ora Tank ha perso l'occhio e Morellato non sa cosa sia accaduto al suo amico a quattro zampe. «È stato portato all'interno di questo negozio che stava benissimo… io non so cosa sia veramente successo e spero ci saranno delle indagini per scoprire quello che è successo. La verità, dalla bocca della persona coinvolta, non mi verrà sicuramente detta, ma io voglio sapere esattamente cos’è successo quel pomeriggio, tale da ridurre il cane con l'occhio fuori dalla testa. Un'immagine che non potrò mai cancellare» racconta ancora sotto choc in una story su Instagram.

Operato dal veterinario

La ragazza dopo aver visto le condizioni del cane, lo ha portato d'urgenza dal veterinario, che purtroppo ha dovuto operarlo, e togliere l'occhio, ormai compromesso. «La cosa per cui sono più dispiaciuta, ancor più dell'incidente in sé, è che io non ho ricevuto nessun supporto morale da parte di chi purtroppo ha causato questo danno al mio cane: non mi ha più chiamato per sapere come stava il cane e per sapere come stavo io» ha detto ancora l'influencer.

Tre ipotesi

Secondo il veterinario che ha operato Tank, ci sono tre possibilità: che il cane sia caduto dal tavolino, che il collarino lo abbia strozzato o che sia stato oggetto di violenze. E questa ultima ipotesi rammarica molto la 36enne influencer, perché «ogni volta che portavo lì Tank, tremava di paura e non voleva entrare dalla porta. Non aver ascoltato questi segnali di disagio, adesso mi sta creando parecchi sensi di colpa».