Venerdì 26 Luglio 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 21:23

Attorno alle 13 la Centrale del 118 è stata allertata per un, a Santo. Unaustriaco, che aveva raggiunto con due amici Casera Chiastelin, al momento di appoggiare lo zaino a terra era statoIndividuato il punto grazie alle coordinate Gps, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato in hovering medico, infermiere e tecnico di elisoccorso, per poi atterrare nelle vicinanze. Il giovane, 23 anni, è stato quindi imbarcato e trasportato all'ospedale di Belluno.