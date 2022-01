Liza Minnelli, morto il cagnolino Blaze. La star in lacrime: «Ho il cuore spezzato»

«Il mio cuore è spezzato». Queste alcune delle parole con le quali poco fa Liza Minnelli, la star internazionale della canzone, ha annunciato la morte del suo adorato cagnolino Blaze. «La sua dolce anima, ha scritto in un messaggio affidato ai social, ha lasciato questo mondo sulle note della canzone preferita di mio padre».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Lee Aaker, addio alla baby star di Rin Tin Tin: aveva 77 anni L'ABBANDONO Natalie Portman, il premio Oscar lascia il set. Annullate le riprese... HOLLYWOOD Lady Gaga, sparano al dog sitter per rapire i cani della pop star:...

Liza Minelli, morto l'adorato cane Blaze malato da tempo

Il brano in questione è "Embraceable You", un classico del jazz anni '30 firmato Gershwin reinterpretato, negli anni da artisti del calibro di Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Judy Garldand, mamma della Minnelli, così come dalla stessa Liza. Aggravatosi negli ultimi giorni, il povero Blaze era malato già da qualche tempo. Una sofferenza che, condivisa dalla star, è giunta alla fine.

Elisa Isoardi tifosa allo stadio con il suo cane, il barboncino Zenith. La conduttrice televisiva a Genzano per sostenere l'Ostiamare

«L'ultimo giorno della sua vita, Blaze lo ha trascorso mangiando un pochino di pollo e facendo due passeggiate al parco dove, ha spiegato la Minnelli, aveva persino giocato con alcuni suoi amici cani». Poi, purtroppo, la fine. «Il solo conforto che ho, ha detto, è quello di sapere che non sta più soffrendo. Addio, mio dolce bambino».

New York, il cane si fa trascinare in modalità "relax"